Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил обнародования текста новой конституции страны после июньских парламентских выборов.

Отвечая на просьбу журналистов выразить свое отношение к публикации проекта главного закона страны и на вопрос, знаком ли он с его положениями, Пашинян сказал, что, безусловно, знаком с проектом новой конституции, и уточнил, что в какой-то мере даже работал над текстом, передают СМИ.

«Я — сторонник публикации [конституции], но проблема в том, что по нескольким принципиальным и важным нюансам, которые связаны с системой государственного управления, есть некоторые споры в политической и правительственной команде. Я не хочу, чтобы мы публиковали эту бумагу без разрешения этих споров», — отметил он.