Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Анталийского дипломатического форума встретился со специальным представителем генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) по Южному Кавказу и Центральной Азии, послом Кевином Гамильтоном.

Об этом сообщает МИД Азербайджана в соцсети Х.

На встрече стороны подчеркнули ценность многолетнего сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, отметив деятельность в рамках программы «Партнерство ради мира».

В ходе обсуждений Байрамов и Гамильтон рассмотрели перспективы развития партнерства, в том числе в сферах энергетической безопасности и защиты критической инфраструктуры.

Глава МИД проинформировал спецпредставителя о региональных процессах, включая постконфликтную нормализацию с Арменией, продолжающиеся восстановительные работы на освобожденных территориях и усилия по достижению устойчивого мира.

Между сторонами также состоялся обмен мнениями по глобальным вызовам безопасности с акцентом на деэскалацию на Ближнем Востоке, соблюдение норм международного гуманитарного права и защиту гражданского населения.