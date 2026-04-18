Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с государственным министром и министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.
Информация размещена на странице ведомства в социальной сети X.
Министры обсудили перспективы развития двусторонних отношений, расширения политического диалога, укрепления сотрудничества в экономической, торговой и энергетической сферах, а также развития взаимодействия в рамках международных организаций.
Были также рассмотрены возможности дальнейшего укрепления сотрудничества путем открытия посольства Португалии в Азербайджане.
Had a productive meeting with Minister of State and Foreign Affairs of the Republic of #Portugal Paulo Rangel on the sidelines of #ADF2026.
We discussed the current agenda and future prospects of Azerbaijan–Portugal relations, emphasizing the importance of deepening political…
— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) April 18, 2026