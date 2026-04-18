В Азербайджане начинаются проектные и строительно-монтажные работы по модернизации систем энергоснабжения, сигнализации и связи железнодорожной линии Баладжары–Ялама.

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) приступило к подготовительным мероприятиям в рамках реализации данного проекта.

Правительство Азербайджана обратилось в Азиатский банк развития (АБР) за финансовой поддержкой проекта реконструкции систем жизнеобеспечения железнодорожной линии. Часть выделенных средств будет направлена на оплату работ по текущему контракту. Прием предложений от претендентов продлится до 29 мая.

Данный проект является неотъемлемой частью более масштабной программы, охватывающей модернизацию систем энергоснабжения, сигнализации и связи вдоль железнодорожных участков Баладжары-Ялама и Баку-Бёюк Кесик.

Первый этап программы охватывает участок Баладжары–Ялама протяженностью около 192 км (двухпутная линия, 15 станций). Эта ветка играет стратегическую роль в международном коридоре «Север–Юг». Весь цикл работ, включая проектирование, планируется завершить в течение 42 месяцев. В рамках работ планируется установка контактной сети и систем сигнализации как минимум на 50 км магистрального пути, а также монтаж систем связи минимум на 5 станциях.

АБР рассматривает возможность выделения 325 млн долларов США на проект электрификации, сигнализации и телекоммуникаций данной линии. Утверждение кредита Советом директоров АБР запланировано на 17 июня 2027 года.

Помимо АБР, проект будет софинансироваться Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и правительством Азербайджана.