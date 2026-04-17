Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран готов принять ответные меры в случае несоблюдения соглашений со стороны США.

По его словам, если Вашингтон не снимет морскую блокаду или продолжит действия, которые Иран считает нарушением договоренностей о прекращении огня, Тегеран будет вынужден реагировать.

«Если другая сторона намерена нарушить соглашение, а, судя по всему, она этого хочет, и если морская блокада продолжится, Иран примет в ответ необходимые меры», — приводит его слова агентство Tasnim.

Багаи подчеркнул, что в Тегеране расценивают ограничение судоходства как нарушение достигнутых договорённостей.