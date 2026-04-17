Индия сможет размещать в России до 3 тысяч своих военнослужащих в рамках соглашения о военном сотрудничестве между странами. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, индийцы также смогут дислоцировать на российской территории 10 военных самолетов и 5 военных кораблей. Соответствующий контингент может направляться для проведения совместных учений, оказания гумпомощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в иных случаях по согласованию сторон «в целях поддержания мира и стабильности».