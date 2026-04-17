Президент США Дональд Трамп заявил, что достижение Тегераном и Вашингтоном договоренностей о прекращении конфликта возможно в течение ближайшей пары дней.

В комментарии порталу Axios он отметил, что иранская сторона заинтересована во встречах и заключении соглашения. По его словам, переговоры могут состояться уже в ближайшие дни.

«Иранцы хотят встречаться. Они хотят заключить сделку. Думаю, встреча, вероятно, состоится на выходных. Считаю, что мы добьемся сделки в течение следующего дня или двух», — заявил Трамп.