Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном вступил в фазу нормализации и практического сотрудничества.

В интервью телеканалу Haber Global он отметил, что ранее посредническая деятельность Минской группы ОБСЕ на протяжении 30 лет не привела к конкретной модели решения конфликта, тогда как сегодня ситуация в регионе изменилась.

По словам Гаджиева, после Вашингтонского саммита Азербайджан предпринимает шаги по трансформации региона, включая развитие двусторонних торговых связей между Баку и Ереваном.

«В этом контексте начались и двусторонние торговые отношения между Арменией и Азербайджаном. Естественно, все еще остаются нерешенные вопросы. Это нюансы, связанные с Конституцией Армении. После полного устранения территориальных претензий к Азербайджану мы будем готовы подписать итоговое мирное соглашение», – подчеркнул Х.Гаджиев.

Помощник Президента также рассказал о значении Зангезурского коридора. «Когда-то идеи о том, что «от Стамбула до Шанхая пройдет железная дорога», казались утопичными. Сегодня же мы считаем, что с созданием Зангезурского коридора это станет реальностью. Таким образом, через Турцию и Азербайджан мы сможем соединиться с нашими братьями в Центральной Азии», — заявил он.

Х.Гаджиев также отметил, что азербайджано-турецкие отношения являются примером для мира.

«Здесь я хотел бы отметить особую роль лидеров наших стран, заслуги Президента Ильхама Алиева и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На основе их стратегического видения азербайджано-турецкое братство и дружба, наши исторические и культурные связи вышли на еще более высокий уровень. Благодаря Шушинской декларации азербайджано-турецкие отношения превратились в институциональный механизм», — добавил он.