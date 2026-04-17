23–24 апреля в Баку состоится Второй форум по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах — одно из ключевых событий для участников энергетических и транспортных рынков.

Мероприятие пройдет на фоне растущей роли Среднего коридора в современных геополитических условиях, который приобретает статус критически важного маршрута для поставок сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции между Востоком и Западом.

Форум соберет ведущих представителей отрасли, включая топ-менеджеров Государственной нефтяной компании Азербайджана, компаний Petronas, KMG Kashagan, «Пакистанских железных дорог» и Черноморского терминала.

В центре обсуждений будут развитие устойчивых логистических маршрутов между Востоком и Западом, расширение инфраструктуры Каспийского региона, управление геополитическими рисками и внедрение единых механизмов торгового взаимодействия.

Форум станет важной платформой для выработки практических решений и укрепления роли региона как стратегического энергетического моста между Азией и Европой.