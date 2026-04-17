В турецком городе Конья успешно завершились международные поисково-спасательные учения «Anadolu Ankası – 2026» («Anatolian Phoenix – 2026»).

Как сообщили в Минобороны, на церемонии закрытия руководители учений подробно проинформировали участников об итогах проведённых мероприятий и их общей оценке.

В ходе мероприятия были представлены статистические показатели, отражающие ход учений, а также продемонстрирован короткий видеоролик, посвящённый международным поисково-спасательным учениям.