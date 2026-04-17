Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Тбилиси.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 73 килограммов, в финале встретился с грузинским дзюдоистом Лашей Шавдатуашвили. В решающем поединке он уступил сопернику и занял второе место.

Отмечается, что Азербайджан на престижном турнире, который продлится до 19 апреля, представлен 15 дзюдоистами — 9 мужчинами и 6 женщинами. Ранее Ахмед Юсифов (60 килограммов) и Туран Байрамов (66 килограммов) завоевали бронзовые медали.

14:50 Выступающий в весовой категории до 73 кг действующий олимпийский чемпион в полуфинале одержал победу над представителем Турции Билалом Чилоглу.

Ранее он одолел в 1/16 финала Константиноса Цапараса (Греция), в 1/8 финала — Дардана Ченана (Косово), а в четвертьфинале — Дайяна Булемтафеса (Франция).

