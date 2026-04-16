Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что усилия, направленные на установление мира на Южном Кавказе, должны служить примером для других регионов мира. Об этом он сказал в Стамбуле во время встречи с председателями парламентов различных стран, прибывшими для участия в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара поддерживает шаги, направленные на формирование мирного и стабильного будущего в регионе.

«Мы приветствуем усилия по построению мирного будущего, где на Южном Кавказе будут царить стабильность и благополучие, и хотим, чтобы этот процесс стал образцом для всего мира», — отметил Эрдоган.