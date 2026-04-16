Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев провел встречу с делегацией Казахстана во главе с замминистра обороны по вооружению и военной технике Шайх-Хасаном Жазыкбаевым, находящимся в Азербайджане с рабочим визитом.

Стороны обсудили перспективы расширения военно-технического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов и организацию взаимных визитов.

Мустафаев подчеркнул, что углубление сотрудничества в сфере обороны является одним из основных направлений стратегического партнерства между тюркскими государствами.

Представители казахстанской делегации выразили благодарность за оказанное гостеприимство и отметили наличие большого потенциала для расширения связей с Азербайджаном в данной отрасли.