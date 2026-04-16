Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на 152-й ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле заявил, что укрепление мира между Арменией и Азербайджаном на фоне Вашингтонских соглашений 2025 года является историческим шагом, открывающим путь к доверию, сотрудничеству и развитию.

Он отметил, что после достигнутых договорённостей мир между Ереваном и Баку укрепился, а Армения остаётся приверженной его дальнейшему развитию, расширению диалога и превращению его в реальные возможности для региона.

Симонян также подчеркнул готовность Еревана углублять региональные партнёрства, включая сотрудничество с Турцией, с целью обеспечения стабильности и общего процветания.