Еще одно обвиняемое лицо будет экстрадировано из Турции в Азербайджан. Как сообщили в Генеральной прокуратуре АР, ходатайство об экстрадиции гражданки Азербайджана Зиньят Маммедрасул кызы Сафаровой было удовлетворено компетентными органами Турции в соответствии с Конвенцией «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года.

По данным следствия, в рамках установлены обоснованные подозрения в том, что директор одного из ООО Зиньят Сафарова присвоила свыше 445 тысяч манатов и легализовала средства, полученные преступным путем.

В связи с этим ей было предъявлено обвинение в особо крупной растрате и легализации имущества, добытого преступным путем. После того как она скрылась от следствия, ее объявили в международный розыск через Интерпол.

Сообщается, что Сафарова была задержана на территории Турции, и в настоящее время предпринимаются меры по её доставке в Азербайджан.