Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило восстановительные работы на дороге Бибиэйбат, где интенсивные осадки привели к ряду последствий.

Как сообщили в ведомстве, на территории также были параллельно реализованы превентивные и меры безопасности для предотвращения возможных дополнительных рисков.

Для восстановления устойчивости дороги и обеспечения безопасности движения были проведены масштабные восстановительные работы. В соответствии со строительными нормами и правилами был построен новый грунтовый слой и основание дороги, после чего на этом участке было уложено новое асфальтовое покрытие необходимой толщины. Кроме того, для эффективного отвода поверхностных вод были проведены специальные дренажные работы.

Работы были выполнены в сжатые сроки с привлечением спецтехники, после чего движение по участку было возобновлено.

