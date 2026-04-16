В Азербайджане планируется совершенствование механизмов налогообложения доходов нерезидентов и правовой базы в этой сфере.

Об этом говорится в опубликованной Министерством финансов среднесрочной бюджетной стратегии на 2027–2030 годы.

Отмечается, что в рамках данного документа предусмотрено уточнение правил налогообложения цифровых услуг, электронной торговли, международного оказания услуг и других трансграничных операций, совершенствование налоговых механизмов с учётом международной практики, а также усиление подходов, направленных на защиту налоговой базы.