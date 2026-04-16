Только ленивый не написал о том, какое безобразие творится в школьных учебниках Азербайджана. О ляпах в учебных материалах писалось неоднократно. И в Министерстве науки и образования знают, что «неладно что-то в датском королевстве». Помнится даже, что министр Эмин Амруллаев осенью прошлого года, выступая на конференции, заявил, что качество учебников оставляет желать лучшего. В частности, он сделал замечание относительно содержания учебника по истории Азербайджана.

По его словам, язык, на котором написан учебник, не соответствует возрасту учеников: длинные предложения, содержание непонятно, а дети не воспринимают пройденный материал.

Критике подверглись также учебники по азербайджанскому языку и биологии. А в завершение Амруллаев заявил, что «нам нужны нормальные учебники», написанные по-человечески.

Похвально, конечно, что министр озабочен проблемами системы образования. Но парадокс заключается в том, что Амруллаев, как ни странно, как раз и возглавляет орган, отвечающий за школьное образование и все (!), что связано с ним (подготовку учебников). И не первый, заметьте, год.

Как известно, учебники для общеобразовательных школ разрабатываются согласно «Правилам подготовки учебников, учебных пособий и других учебно-методических материалов для общеобразовательных учреждений», утвержденным постановлением Кабинета министров №67 от 25 февраля 2020 года.

Согласно правилам, учебник должен быть научно точным, достоверным и способствующим развитию. Его содержание должно соответствовать возрастным особенностям учащихся, нести ценностно-ориентированный и воспитательный характер, а также соответствовать законодательству Азербайджана. Оценкой, экспертизой и мониторингом качества школьных учебников занимается Комиссия по учебникам в Министерстве науки и образования Азербайджана, в составе которой специалисты, имеющие более 10 лет педагогического опыта в соответствующей области или научную степень.

К чему мы это? А к тому, что, несмотря на признание министра, «воз и ныне там». То есть ничего не изменилось. Означает ли это, что даже министр не способен повлиять на ситуацию и устранить грубые нарушения и недостатки, которые допускаются в ведомстве, им возглавляемом?

Конечно, это не единственная сфера, требующая реформ. Однако, поскольку речь идет об учебниках, хотелось бы, чтобы руководство министерства образования уделило этому вопросу особое внимание и приняло необходимые меры с учетом интересов будущего страны.

А теперь позвольте перейти к делу. Одно дело — услышать признания министра о качестве учебников по истории Азербайджана, а другое — убедиться в этом на собственном примере. Сразу скажем: наш шок в шоке.

Возможно, эта проблема так и осталась бы незамеченной, если бы за помощью не обратился ученик пятого класса русского сектора. Ребенок не смог разобраться в материале, и, заглянув в учебник, автор этих строк был неприятно удивлен тем, насколько неудачно он составлен.

Судите сами. История Азербайджана для русского сектора, как известно, преподается на азербайджанском языке — это помогает детям лучше его освоить. Однако проблема в том, что в учебнике используется терминология, сложная даже для многих взрослых, не говоря уже о детях 10–11 лет.

Никаких тебе сносок на полях учебника, никаких объяснений. Ребенок не понимает смысл текста, а должен выучить и рассказать его учителю. При этом учитель не удосужился объяснить детям значение этих слов. Вполне вероятно, что и сам педагог не до конца понимает, о чем речь…

Мы приведем лишь несколько примеров, но и их достаточно, чтобы понять: ситуация с учебниками вызывает серьезные вопросы.

Так, в теме №31 «Отечественная война» говорится об армяно-азербайджанском конфликте. Автор пишет: «Обезумевший враг, не соблюдающий международное право, резолюции ООН, умышленно затягивающий процесс мирных переговоров, неоднократно нарушающий их, должен быть наказан».

Возникает вопрос: насколько подобная терминология понятна ученику пятого класса? Знают ли дети в этом возрасте, что такое международное право и резолюции ООН? И если такие понятия используются, то важно ли сопровождать их доступным объяснением? Возникает ощущение, что авторы исходят из собственного уровня знаний, не всегда учитывая необходимость доступного объяснения материала для детей. Зачем заморачиваться на такие мелочи? Тем более что «гугл» в помощь.

Мы уверены, что, выйди мы на улицу и спроси: «Что такое резолюции ООН и о каких четырех резолюциях идет речь?», далеко не каждый взрослый с высшим образованием даст правильный ответ. А тут такой бардак в учебнике пятиклассника…

Согласны, что знаний, как и денег, много не бывает. Однако если это учебник, то, уважаемый автор, будьте добры дать определение приведенной вами терминологии. Где объяснение о том, что такое ООН и с чем его едят? А то получается, что буквы и слова есть, а смысла в них мало, потому что вряд ли это приведет к ожидаемому результату.

Но если в этом случае автор допустил халатность и небрежное отношение к выполнению поставленной перед ним задачи, то в другом случае недобросовестность его дошла до абсурда.

Далее: на странице 144 автор, чтобы донести до ученика весь масштаб причиненного армянскими оккупантами ущерба, для пущей убедительности приводит слова какого-то там «армянского блогера», которого даже не называет: «Один из армянских блогеров, известных в социальных сетях, в адрес преступной хунты в Карабахе написал: «Посмотрите на застывшие лица иностранных журналистов, увидевших руины населенных пунктов в Карабахе. Они не нашлись, что сказать. Кто разрешил это зверство? …что мы теперь скажем миру?»

У нас есть множество фактов и документальных свидетельств всех зверств и разрушений, причиненных армянской стороной за годы оккупации. А автор обращается к высказываниям блогеров, чтобы произвести впечатление на школьников. Зачем?

Но не только этот аспект вызывает возмущение. Мы хотим знать в лицо автора, для которого авторитетным является не заключение историков, ученых и грамотных политиков, а мнение никому неизвестного вшивого блогера.

Сдается нам, что и сам автор никакого отношения к такой науке, как «история», не имеет. Иначе бы он знал, что история как наука базируется на строгом анализе первоисточников, где архивные дела (документы, акты, переписка) являются фундаментом для установления исторических фактов, их проверки и интерпретации. Историки используют эти материалы для реконструкции прошлого, поиска закономерностей и доказательств событий, что делает архивные данные главной опорой научного исторического знания.

А не так: одна баба сказала…

Не будем утомлять читателей другими доказательствами некомпетентности автора или авторов учебника — при желании любой может найти их без труда. Да и не это главное.

Мы это к тому, что так дела не делаются и пора заканчивать с этим мухлежом. К вопросам, связанным с образованием, нужно подходить обстоятельно, со всей ответственностью. А не как попало, половинчато, поверхностно, как это привыкли делать у нас.

Наша поверхностность во многом формируется еще в школе. Позже это отражается и в других сферах: работа ради галочки, недоработанные проекты, формальный подход к труду, недостатки в механизмах регулирования. И лишь на бумаге все выглядит красиво и благополучно.

Авторы учебников должны понимать, что подобным отношением к своим обязанностям они подрывают политику государства и сводят на нет все достижения, которые дались нам с таким трудом.