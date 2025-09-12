Министр науки и образования Эмин Амруллаев раскритиковал школьный учебник «История Азербайджана», отметив, что его язык слишком сложен для учеников. Об этом он заявил на конференции, посвящённой началу 2025–2026 учебного года.

По его словам, есть проблемы, и они не исходят от министерства. «Например, возьмём предмет “История Азербайджана”. Язык, на котором написан учебник, не соответствует возрасту учеников: длинные предложения, содержание непонятно. Самая большая проблема заключается в том, что нам нужна национальная повесть, рассчитанная на детей с 11 до 16 лет, которую мы можем рассказать каждому азербайджанцу. Это должна быть очень простая история, отображающая прошлое, настоящее и будущее. Учебник истории у нас представляет не что иное, как перечисление хронологии. Я не историк и, может быть, что-то говорю неправильно. Я просто выражаю свою гражданскую позицию. Я считаю, что это должно измениться.

В учебниках азербайджанского языка имеется достаточно правил. Это хорошо, люди должны знать их. Однако наша проблема в том, что есть трудности в чтении и понимании текста. Каждый четвёртый ребёнок, а может быть и больше, в 10 лет не понимает того, что читает. Впоследствии таких детей становится до половины», — сказал министр.

Он отметил, что специалисты в области образования проявляют слепое следование тому, что им говорят, и не хотят понимать, что дети не воспринимают пройденный материал.