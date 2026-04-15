Россия включила в список целей европейские заводы по производству дронов для Украины. Минобороны РФ опубликовало адреса предприятий в Европе, где выпускаются БПЛА, используемые для ударов по России.

Позже заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что опубликованный перечень следует рассматривать как список потенциальных целей для российских вооруженных сил. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, европейские партнеры!», – добавил он.