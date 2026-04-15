Футбольный судья Хавьер Ортега погиб в результате вооружённого нападения во время матча в Эквадоре, сообщает LA100.

Инцидент произошёл во вторник в городе Эль-Оро, где проходила игра между любительскими командами. Свидетели сообщают, что инцидент произошел внезапно. Арбитр получил как минимум одно пулевое ранение и скончался на месте.

Местные власти начали полицейское и судебное расследование для установления личности нападавших и мотивов преступления. Организаторы соревнований временно приостановили проведение всех матчей до выяснения обстоятельств случившегося.