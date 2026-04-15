Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции в связи с гибелью людей в результате инцидентов в учебных заведениях, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети X.

«Глубоко опечалены вооруженными нападениями в братской Турции, произошедшими сегодня и накануне. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а таке солидарность со всеми пострадавшими от этого насилия, а также с братским народом и правительством Турции», — говорится в заявлении.

В МИД Азербайджана также пожелали скорейшего выздоровления раненым и выразили слова поддержки турецкому народу в эти тяжелые дни.