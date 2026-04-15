Нападавший на школу в Турции, предварительно, ученик 8-го класса. Он мог взять оружие у отца — бывшего полицейского.
Об этом сообщил губернатор Кахраманмараша Мукеррем Унлюер, пишет CNN Turk.
У нападавшего с собой было пять пистолетов, уточняет телеканал. Он покончил с собой.
15:44 Губернатор Кахраманмараша Мукеррем Унлюер заявил, что в ходе вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше погибли 4 человека, ранены 20.
Среди погибших 1 учитель и 3 ученика.
Нападавший был убит.
15:24 Инцидент произошёл во дворе средней школы Айсер Чалык в районе Оники Шубат. По предварительным данным, неизвестный открыл огонь, в результате чего несколько человек получили ранения.
На место происшествия были направлены многочисленные бригады скорой помощи и сотрудники сил безопасности. По поступающим кадрам, как минимум одного пострадавшего доставили в больницу на носилках.
Губернатор провинции Кахраманмараш Мукеррем Унлюер подтвердил факт вооружённого нападения. По его словам, 6 человек ранены и есть погибший. Причины случившегося пока неизвестны, ведётся расследование.
Власти отмечают, что инцидент произошёл совсем недавно, и информация уточняется.
Напомним, 14 апреля в Сивереке на востоке Турции произошло вооружённое нападение на школу: бывший ученик открыл стрельбу и ранил 16 человек.