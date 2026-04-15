Нападавший на школу в Турции, предварительно, ученик 8-го класса. Он мог взять оружие у отца — бывшего полицейского.

Об этом сообщил губернатор Кахраманмараша Мукеррем Унлюер, пишет CNN Turk.

У нападавшего с собой было пять пистолетов, уточняет телеканал. Он покончил с собой.

15:44 Губернатор Кахраманмараша Мукеррем Унлюер заявил, что в ходе вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше погибли 4 человека, ранены 20.

Среди погибших 1 учитель и 3 ученика.

Нападавший был убит.

15:24 Инцидент произошёл во дворе средней школы Айсер Чалык в районе Оники Шубат. По предварительным данным, неизвестный открыл огонь, в результате чего несколько человек получили ранения.

На место происшествия были направлены многочисленные бригады скорой помощи и сотрудники сил безопасности. По поступающим кадрам, как минимум одного пострадавшего доставили в больницу на носилках.

Губернатор провинции Кахраманмараш Мукеррем Унлюер подтвердил факт вооружённого нападения. По его словам, 6 человек ранены и есть погибший. Причины случившегося пока неизвестны, ведётся расследование.

Власти отмечают, что инцидент произошёл совсем недавно, и информация уточняется.

Напомним, 14 апреля в Сивереке на востоке Турции произошло вооружённое нападение на школу: бывший ученик открыл стрельбу и ранил 16 человек.

