Тегеран на переговорах с Вашингтоном требует компенсации ущерба, нанесенного в ходе войны, а также снятия антииранских санкций. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Переговоры, помимо полного прекращения войны и требования снятия санкций, направлены на признание прав Ирана, компенсацию ущерба, нанесенного Ирану войной США и сионистским режимом Израиль — прим.)», — сказал он на брифинге.

Как отметил Эсмаил Багаи, Соединенные Штаты должны доказать серьезность своих намерений по прекращению боевых действий, они не раз нарушали процесс переговоров.

«Противоположная сторона должна доказать свою серьезность на деле, так как они многократно не только не соблюдали обязательства, но и в целом своей ненадежностью нарушали процесс переговоров», — приводит его слова агентство Mehr.

Также представитель МИД Ирана не подтвердил сообщения ряда СМИ о договоренности по продлению режима прекращению огня.