В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего директора Мярдяканского филиала компании «Referans Medi-Art Hospital» Васифа Керимова.

Приговор был оглашён в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Бабека Панахова.

Суд приговорил Васифа Керимова к 4 годам лишения свободы. Между сторонами было достигнуто примирение, в связи с чем была применена статья 62 Уголовного кодекса АР (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление).

Осуждённый будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

Инцидент произошёл в июле прошлого года в Ясамальском районе Баку. По данным следствия, 16 июля около 13:00 в районную прокуратуру поступило сообщение о травмах, полученных Фарганой Керимовой, 1987 года рождения.

Следствием установлено, что Васиф Керимов, 1986 года рождения, в ходе конфликта выстрелил из охотничьего ружья, тем самым пытаясь убить свою супругу. Пострадавшая была госпитализирована в Клинический медицинский центр и прооперирована.

По факту было возбуждено уголовное дело. Васифу Керимову предъявлены обвинения по статьям 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) и 228 (незаконное ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса АР.