Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) совместно с Инвестиционной корпорацией Китая и Инвестиционным управлением Индонезии создали инвестиционную платформу China–ASEAN Galaxy Orientis (CAIP).

На первоначальном этапе привлечено около $520 млн, при целевом объёме в $1 млрд. Платформа действует как суверенная структура частного капитала и направлена на развитие инвестиций между Китаем и странами ASEAN.

Инвестиции будут направляться в проекты в сферах промышленности, здравоохранения, технологий, потребления и бизнес-услуг, а также в фонды частного капитала, работающие по направлению Китай–ASEAN. Речь идёт, в том числе, о расширении китайских компаний в регионе и использовании странами ASEAN китайских технологий и цепочек поставок.

Платформа управляется тремя суверенными фондами и ориентирована на укрепление промышленного сотрудничества на фоне роста торговых связей и трансформации цепочек поставок в Юго-Восточной Азии.

В ГНФАР заявили, что участие в проекте позволит расширить сотрудничество с международными партнёрами и диверсифицировать инвестиционный портфель фонда.