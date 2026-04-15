Ведущая турецкая компания по производству управляемых ракет и высокоточных боеприпасов ROKETSAN представила турецкий аналог ПТРК Javelin — KARAOK.

«Бронепробивная эффективность и непревзойдённая оперативная мощь на поле боя:

Наше противотанковое оружие ближнего радиуса действия KARAOK успешно завершило испытательные стрельбы в четырёх различных сценариях применения, поразив цели с полной точностью и вновь подтвердив свою мощь.

С каждой разработанной технологией мы продолжим усиливать боевую мощь турецких военнослужащих на поле боя», — говорится в сообщении компании.