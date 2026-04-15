В Бинагади приостановлена деятельность пожароопасного мебельного цеха.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечается, что Государственная служба пожарного надзора продолжает проводить необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в стране.

В ходе проверки мебельного цеха, расположенного по адресу: город Баку, Бинагадинский район, поселок М.Э. Расулзаде, Бинагадинское шоссе, дом 21, были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Установлено, что на объекте не полностью установлена автоматическая система пожарной сигнализации, отсутствует пожарный водоём, в производственных и складских помещениях использовались конструкции из горючих материалов, а также не были согласованы проектные документы при реконструкции и расширении здания с Государственной службой пожарного надзора.