В Хатаинском районе Баку, на пересечении Зыхского шоссе 14 и улицы Рамиза Гулиева, будут проведены работы по сносу.

По сообщениям местных СМИ, работы будут осуществляться в соответствии с генпланом города Баку.

По указанному адресу планируется снести старые частные дома, аварийные здания и объекты общественного питания. В зону сноса также попадает один из самых известных объектов общественного питания столицы — кафе «Nargilə».

Согласно информации, после завершения демонтажных работ на данной территории будет построена новая транспортная развязка, а затем проведены масштабные работы по благоустройству в рамках проекта.

Жители уже проинформированы о предстоящем сносе и планируемых работах.

В Исполнительной власти Хатаинского района сообщили, что в настоящее время ведутся проектные работы, соответствующие данной территории.