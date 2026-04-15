Сегодня, 15 апреля, исполняется 41 год со дня кончины выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

З. Алиева скончалась 15 апреля 1985 года в Москве. В 1994 году её останки были перевезены с Новодевичьего кладбища Москвы в Баку и захоронены на Аллее почётного захоронения рядом с могилой отца.

Зарифа Азиз гызы Алиева родилась 28 апреля 1923 года в Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики.

В 1947 году окончила Азербайджанский государственный медицинский институт имени Н. Нариманова. Работала научным сотрудником Азербайджанского научно-исследовательского института глазных болезней, с 1969 года — доцентом кафедры глазных болезней Азербайджанского института усовершенствования врачей им. А. Алиева, затем профессором, заведующей лабораторией профессиональных заболеваний органов зрения и кафедрой офтальмологии (1982–1985).

Зарифа Алиева внесла значительный вклад в развитие офтальмологии в Азербайджане. Она является соавтором крупных исследований, посвящённых трахоме, заболеваниям органов зрения, связанным с профессиональной деятельностью, в том числе в химической и электронной промышленности, а также современным проблемам офтальмологии. Среди её научных трудов — «Терапевтическая офтальмология», «Основы иридодиагностики». Она является автором 12 монографий, учебников и учебных пособий, около 150 научных работ, одного изобретения и 12 рационализаторских предложений.

Академик Зарифа Алиева была членом Президиума Всесоюзного общества офтальмологов, Советского комитета защиты мира, правления Азербайджанского общества офтальмологии, а также входила в редколлегию журнала «Вестник офтальмологии» (Москва).

За высокие научные достижения в 1981 году она была удостоена премии имени М. И. Авербаха Академии медицинских наук СССР.