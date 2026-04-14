Вывоз обогащенного урана из Ирана является важнейшим условием для завершения конфликта. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Остается вопрос об обогащенном уране, который может послужить основой для попытки возобновления проекта, поэтому США и Израиль определили вывоз этого материала из Ирана как важнейшее условие для завершения кампании», — сказал он.

США и Иран не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде, прошедших 11 и 12 апреля. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять условия. В Тегеране, в свою очередь, сообщили, что разногласия сохраняются, а контакты продолжатся на уровне экспертов.