Американская морская блокада Ормузского пролива провалилась. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет газета The New York Times (NYT).

По имеющейся информации, несколько судов, включая ранее пришвартованные в портах Ирана, благополучно прошли через пролив с момента введения блокады.

«Блокада, начавшаяся в понедельник днем ​​по местному времени, распространяется на все морские суда, входящие в иранские порты и прибрежные районы или выходящие из них», — напоминает NYT.

Авторы материала выразили сомнение в эффективности принятых американцами мер и отметили, что на данный момент остается неясным, как Соединенные Штаты будут обеспечивать соблюдение введенных ими же запретов.

После провала мирных переговоров в пакистанском Исламабаде президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.