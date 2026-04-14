На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о том, что вблизи Нефтяных Камней в Каспийском море утонул рыбак.

Как сообщили в МЧС, в связи с инцидентом были незамедлительно проинформированы соответствующие структуры, включая суда, находящиеся в Каспийском море.

В настоящее время к поисково-спасательной операции привлечены вертолёт авиационного отряда МЧС и спасатели Службы спасения особого риска. Ведутся поиски предположительно утонувшего Османова Рахима Рамиз оглу.