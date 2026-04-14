Глава МВД Ирана Эскандар Момени дал указание губернаторам приграничных провинций приложить все усилия для осуществления бесперебойного импорта и экспорта товаров, чтобы нивелировать эффект от возможной морской блокады США.

«Губернаторы приграничных регионов в целях нейтрализации угроз противника для уровня жизни населения должны, мобилизовав все возможные национальные и региональные ресурсы и взаимодействуя с общественными структурами, такими как кооперативы приграничных жителей и т. п., еще более укреплять и развивать приграничную торговлю, включая импорт основных товаров и экспорт продукции», — приводится текст указа на портале правительства исламской республики.