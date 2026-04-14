Государственная Дума России одобрила в первом чтении закон о применении ВС РФ для защиты россиян за рубежом.

Документ предусматривает возможность использования армии в случае ареста или преследования граждан РФ иностранными судами.

Кабмин России предлагает наделить президента правом принимать решения о привлечении ВС РФ, если такие действия не основаны на международных договорах или резолюциях Совбеза ООН.

Согласно инициативе, меры по защите граждан будут принимать и органы власти в пределах своих полномочий.