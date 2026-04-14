Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о приостановке действия оборонного соглашения с Израилем.

«Учитывая нынешнюю ситуацию, правительство решило приостановить автоматическое продление соглашения, заключенного с израильской стороной», — заявила Мелони журналистам во время поездки в Верону.

Отмечается, что меморандум, определяющий рамки сотрудничества в оборонной сфере, включая обмен военной продукцией и проведение технологических исследований для вооруженных сил, ранее предусматривал продление каждые пять лет и вступил в силу 13 апреля 2016 года.