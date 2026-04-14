В Париже прошёл претендующий на престижность форум армянской зарубежной диаспоры. На словах он был посвящён сотрудничеству диаспоры и Армении. А в реальности…

А в реальности форум диаспоры не только призвал граждан Армении, находящихся за рубежом, любым способом прибыть в Армению и проголосовать на парламентских выборах — разумеется, против Пашиняна. Форум ещё и постановил, что карабахская тема и вопрос международного признания так называемого «геноцида армян» остаются в их приоритетах. Более того, уже по окончании форума Ашот Даниелян, именующий себя «спикером парламента Арцаха», вручил награды несуществующего «государства» тем представителям диаспоры, которые особенно рьяно защищали «права арцахских армян». То есть всячески пиарили агрессию Армении против Азербайджана.

Честно говоря, взаимоотношения Армении и армянской зарубежной диаспоры — как раз тот случай, когда то, что казалось «золотым бонусом», обернулось катастрофой и рухнувшими надеждами. На момент распада СССР в Армении были уверены: сейчас «денежные мешки» из числа зарубежных армян зальют страну «золотым дождём» инвестиций, а «армянское лобби» продавит любые решения на любом уровне. Реальность оказалась куда суровее: несмотря на все плаксивые истерики, ни одна страна мира так и не признала «Арцах», более того, не рискнула сделать это даже сама Армения. Ну а четыре «карабахские» резолюции Совбеза ООН говорят сами за себя. В Армении могли не обращать на них внимания, но, как показала жизнь, это слишком опасная игра.

Уже осенью 2020 года в Армении надеялись, что сейчас ей на помощь приедут зарубежные соотечественники из других стран с боевым опытом и встанут на защиту «церквей и хачкаров Арцаха». Приехавших можно было пересчитать по пальцам одной руки. И то это оказались не профессиональные военные, а представители ультраправого сброда.

Но самое страшное было в другом. Политическая верхушка армянской диаспоры всегда занимала весьма и весьма радикальные позиции. И в общем-то понятно, почему. Политические структуры диаспоры формировались не самой диаспорой — они возникали под патронажем правительств стран Антанты для пиара территориальных претензий к Турции и планов её раздела. Отсюда не только встроенность в политическую систему таких стран, как, например, Франция, но и «заточенность» на территориальных притязаниях. Когда вопрос с разделом территорий Османской империи потерял актуальность, сами эти структуры остались. Они представляли собой «правительство без страны».

В диаспоре действовали политические партии, они проводили свои съезды, принимали программы… Но им не приходилось решать, какими должны быть ставки налогов, как свести в бюджете дебет с кредитом, как привлечь инвестиции и что экспортировать за рубеж. Но зато имелся полный простор для рассуждений, кому должен принадлежать Карабах, кому — Восточная Анатолия, как надлежит выполнить «арбитражное решение Вудро Вильсона» и реанимировать Севрский договор. И когда на карте появилась независимая Армения, все эти идеи тут же были перенесены в Ереван. Даже армянские политики в середине девяностых признавали, что именно партии, действовавшие в диаспоре, и прежде всего дашнаки, задали тон противостояния в карабахском вопросе.

И сейчас, когда Армения в Карабахе уже безнадёжно проиграла, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, диаспора продолжает гнуть ту же линию. Прежде всего потому, что торговля ненавистью уже давно превратилась в прибыльный бизнес, что под эту идею легко собирать пожертвования, и, самое главное, рассуждать о том, кому должен принадлежать Карабах, куда легче и проще где-нибудь в Марселе или Глендейле, чем в Армении. И экономические последствия вилл в Калифорнии не коснутся, и азербайджанские беспилотники сюда не долетят, и сыновей на войну не призовут. Проще говоря, армянская диаспора, которая привела Армению к катастрофе в восьмидесятые годы, теперь делает то же самое. Вопрос только в том, как к этим призывам отнесутся в самой Армении — с учётом накопленного горького опыта.