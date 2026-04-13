Сегодня в возрасте 97 лет скончался народный артист Азербайджана, балетмейстер Магсуд Мамедов. Об этом сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Магсуд Давуд оглу Мамедов родился 30 мая 1929 года в Гяндже. Профессиональное образование получил в Московском хореографическом училище, которое окончил в 1950 году. С 1951 года его творческая деятельность была неразрывно связана с Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета.

На сцене он прославился исполнением ведущих партий классического и национального репертуара, среди которых Зигфрид («Лебединое озеро»), Альберт («Жизель»), Базиль («Дон Кихот»), а также образы в азербайджанских балетах — «Девичья башня», «Гюльшен», «Легенда о любви».

Мамедов также работал за рубежом, в том числе в Египте, Йемене, Алжире, Турции и Швеции, способствуя популяризации азербайджанского хореографического искусства.

В 1955 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист», в 1970 — «Народный артист». В 2019 году он был награждён орденом «Шохрат».