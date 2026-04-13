Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в понедельник начнет блокировать возможность войти в иранские порты или выйти из них для всех судов.

«Силы CENTCOM начнут блокировку всего морского трафика, входящего в иранские порты и выходящего из них, 13 апреля в 10:00 по восточному времени США (18:00 по Баку) в соответствии с объявлением президента», — сообщило командование в соцсети X.

Военные отмечают, что блокада будет применена «объективно в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе».

В командовании подчеркнули, что силы CENTCOM не будут препятствовать свободному проходу судов, «следующих через Ормузский пролив в неиранские порты и из них».