Азербайджан представлен 23 гимнастами на чемпионате Европы по прыжкам на батуте и тамблингу, проходящем в португальском городе Портиман, сообщает Trend.

По итогам квалификационного этапа в индивидуальной программе по прыжкам на батуте Сельджан Махсудова, Магсуд Махсудов, Ниджат Мирзаев, Гусейн Аббасов, Аммар Бахшалиев и Фархад Мустафаев вышли в полуфинал и финал.

В командных соревнованиях среди юниоров Фархад Мустафаев, Омар Гасымлы, Мухаммед Гасанлы и Аммар Бахшалиев, а среди взрослых Магсуд Махсудов, Гусейн Аббасов, Али Нифаталиев и Мехди Алиев благодаря успешным выступлениям пробились в финал. Во взрослом командном зачете команда заняла 4-е место.

В синхронных программах наши гимнасты также показали высокие результаты. Среди мужчин пары Аммар Бахшалиев – Фархад Мустафаев и Магсуд Махсудов – Гусейн Аббасов, а в смешанном синхроне Аян Шабанова и Ибрагим Мустафазаде вышли в следующие этапы.

В двойном мини-батуте Аммар Бахшалиев, Омар Гасымлы, Мухаммед Гасанлы и Никита Колешников в командном зачете вышли в финал. Аммар Бахшалиев также будет бороться в финале индивидуальной программы.

Этот чемпионат открывает новую страницу в истории азербайджанской гимнастики: впервые наши гимнасты сумели выйти в финал как в командном зачете по прыжкам на батуте среди юниоров и взрослых, так и в двойном мини-батуте среди юниоров.

В тамблинге успехи также продолжаются. Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде и Алексей Караташов вышли в финал в командном зачете. Михаил Малкин и Тофик Алиев также пробились в финал индивидуальной программы. В финальном выступлении наша команда завоевала серебряную медаль.