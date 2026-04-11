Иран по-прежнему располагает тысячами баллистических ракет, которые он может использовать, извлекая пусковые установки из подземных хранилищ. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По их мнению, Тегеран может воспользоваться паузой в военных действиях для восстановления части своего ракетного арсенала.

«Хотя американские чиновники утверждают, что более половины иранских ракетных пусковых установок были уничтожены, повреждены или заблокированы под землей, многие из оставшихся могут быть отремонтированы или извлечены из подземных комплексов», — говорится в материале.

Также Иран располагает менее чем половиной беспилотников-камикадзе, которые были у него в начале войны. Кроме того, исламская республика по-прежнему имеет небольшой запас крылатых ракет. Их могут использовать для поражения кораблей в Персидском заливе или американских военнослужащих в случае попытки, к примеру, захвата острова Харк при срыве переговоров.