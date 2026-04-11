Румыния способна покрывать внутренний спрос на топливо примерно в течение 90 дней за счёт имеющихся запасов.

Об этом заявил министр энергетики Румынии Богдана Иван.

Отмечается, что в стране существуют как коммерческие запасы, хранящиеся у операторов, так и государственные стратегические резервы. Эти ресурсы могут быть задействованы в чрезвычайных ситуациях и обеспечивают стабильность поставок топлива.

Богдан Иван отметил, что на данный момент в стране отсутствует риск дефицита топлива, при этом ежедневные поставки продолжаются, а запасы регулярно обновляются.

Подчёркивается, что 90-дневный резерв соответствует требованиям энергетической безопасности Европейского союза и свидетельствует о стабильности энергоснабжения страны в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В региональном контексте подобный уровень запасов имеет важное значение для энергетической стабильности Юго-Восточной Европы. В этом фоне особое внимание уделяется роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Азербайджан на протяжении многих лет развивает сотрудничество с европейскими странами как надёжный энергетический партнёр, выступая одним из ключевых поставщиков газа в регионе.

Укрепление энергетических резервов таких стран, как Румыния, и развитие сотрудничества с Азербайджаном вносят дополнительный вклад в обеспечение устойчивой энергетической безопасности Европы.