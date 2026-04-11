В первом квартале 2026 года глобальные поставки смартфонов снизились на 6% в годовом выражении на фоне напряжённости на Ближнем Востоке и дефицита компонентов памяти.

Об этом сообщает исследовательская компания Counterpoint Research.

Аналитики отмечают, что основной причиной снижения стало то, что производители памяти в первую очередь ориентируются на поставки для центров обработки данных, связанных с искусственным интеллектом. Дополнительным фактором стало ухудшение потребительских настроений на фоне конфликтов на Ближнем Востоке.

В этих условиях Apple впервые в своей истории заняла первое место на мировом рынке смартфонов по итогам первого квартала, получив 21% доли и увеличив поставки на 5%.

Успех компании аналитики объясняют премиальным позиционированием, выстроенной цепочкой поставок и сильными результатами на китайском рынке. В частности, за первые девять недель 2026 года продажи iPhone в Китае выросли на 23%.

Samsung, в свою очередь, сократила поставки на 6% в годовом выражении, однако сохранила второе место с долей рынка в 20%. На показатели компании негативно повлияли перенос запуска модели Galaxy S26 и слабые результаты в бюджетном сегменте.