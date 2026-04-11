Хикмет Гаджиев опубликовал в социальной сети X сообщение о встрече с участниками инициативы «Мост мира».

Он отметил, что встреча продолжалась более двух часов.

Помощник президента подчеркнул, что меры по укреплению доверия между двумя странами, как и другие направления двусторонних отношений, по своей сути носят двусторонний характер. В частности, он отметил важность «Track 2 diplomacy» — неформальных обсуждений между экспертами, НПО, академиками, бывшими чиновниками и представителями гражданского общества.

Гаджиев заявил, что повестка Азербайджана полностью ориентирована на мир: «Мы полностью привержены Вашингтонской повестке. Эта приверженность не носит декларативный характер и не остаётся на бумаге. Напротив, предпринимаются конкретные и прагматичные шаги для укрепления мирной повестки. Среди них — развитие двусторонней торговли, обеспечение транзита товаров из Азербайджана в Армению и расширение контактов между людьми. Эти инициативы способствуют формированию экономических дивидендов мира».

Он также затронул реализацию проекта TRIPP, который, по его словам, открывает новые транзитные возможности для Армении.

По его словам, на фоне глобальных процессов, сравнимых с тенденциями, близкими к Третьей мировой войне, а также продолжающейся ситуации на Ближнем Востоке, значение устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией ещё больше возрастает.

Гаджиев отметил наличие в армянском внутреннем политическом поле реваншистских сил, чьи призывы к войне создают угрозу стабильности в регионе. Он заявил, что такие призывы несут риск возвращения к нестабильности конца 1980-х и начала 1990-х годов. При этом он выразил надежду, что стремление армянского общества к миру позволит сорвать попытки дестабилизации.

Отмечается, что в городе Габала в рамках инициативы «Мост мира» прошёл двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении, в ходе которого состоялась встреча с помощником президента Азербайджана — главой отдела внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.