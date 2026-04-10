Вчера на грязевом вулкане «Боздаг-Гюздек», расположенном на Абшеронском полуострове, было зафиксировано очередное извержение.

Извержение было зарегистрировано цифровыми станциями Республиканского сейсмологического центра при НАНА.

Согласно информации, оно началось в 22:26 по местному времени и продолжалось шесть минут. Оно характеризовалось одной фазой.

Согласно данным станций мониторинга грязевых вулканов, на вулкане «Боздаг-Гюздек» глубина очага составила 3,0 км, продолжительность извержения — 6 минут, а выделившаяся энергия — 6,32×10⁶ Дж.