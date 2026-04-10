В армянских реваншистских кругах — новая истерика. Оказывается, зловредные азербайджанцы в Ханкенди, который здесь именуют «оккупированным Степанакертом», уничтожили скульптуру «Материнство», установленную рядом с роддомом. Причём сделали это в аккурат 7 апреля, когда в Армении отмечается День материнства и красоты. И теперь «Агентство по развитию туризма и культуры Арцаха» на своей странице в Facebook закатывает истерику: «Это не просто очередной случай культурной утраты. Это часть последовательной политики, направленной на устранение памяти, идентичности и присутствия — того, что можно охарактеризовать как “стирание Родины”». Имеются и фотография скульптуры — дешёвенький современный новодел из розового туфа.

Ну что же, прежде всего, в ответ на подобную истерику вынуждены напомнить: Азербайджан не живёт по армянскому календарю. В освобождённых от армянской оккупации районах сегодня идёт большая работа. В долине реки Араз, в Восточном Зангезуре, там, где армянские оккупанты учинили беспрецедентный урбицид, города, сёла, дороги, социальную инфраструктуру приходится восстанавливать «с нуля». В Ханкенди, Агдере, Ходжавенде задачи уже другие. Тотального разрушения здесь нет. Но за время оккупации здесь были нарушены все мыслимые и немыслимые градостроительные нормы, не говоря уже о генпланах городов.

Кроме всего прочего, оккупанты натыкали здесь и изрядное количество «новодела», а точнее говоря, «нахалстроя», как уже несколько десятков лет на всём Кавказе именуют дома и постройки, возведённые без разрешения властей. И теперь, когда Карабах от армянской оккупации освобождён, здесь восстановлена законная власть, начался и процесс, если угодно, «градостроительной реабилитации». В числе прочего, в её рамках приходится и сносить «нахалстрой», оставленный оккупантами. В том числе здание «парламента» оккупационной хунты, офис террористической группировки «Еркрапа», разного рода «хачкары» и т. д. Так что истерить в Ереване ошмётки бывшей хунты, конечно, могут, но изменить ситуацию уже нет.

Здесь можно было бы поставить точку. И посоветовать участникам этой шоу-истерики попить водички и принять успокоительные таблетки. Но вот в чём дело. Вопреки договорённостям, достигнутым ещё в сентябре 2023 года, и даже решению главарей самой хунты о её самороспуске, в Ереване продолжают действовать структуры оккупационного режима, включая «Агентство по развитию культуры и туризма Арцаха». И не просто действовать, а распространять разного рода провокационные измышления. Более того, накануне выборов идею реваншизма и «возвращения Арцаха» активно раскручивают несколько избирательных блоков — и сторонники Роберта Кочаряна, и партия Самвела Карапетяна, и многие другие. Возможно, на таком фоне очень хочется верить, что писульки вроде той, которую разместило в соцсетях вышеупомянутое «агентство», действительно создают проблемы для Азербайджана или хотя бы гарантируют некий задел на будущее, когда реваншисты действительно возьмутся «возвращать Арцах». Но на самом деле, увы и ах, всё не совсем так. Точнее, совсем не так. Прежде всего, вопрос Карабаха, повторим в который уже раз, закрыт и закрыт окончательно. Азербайджан одержал безоговорочную военную и дипломатическую победу. Начинать теперь новый виток агрессии — это общенациональное самоубийство.

Во-первых, тут уже другой уровень политической ответственности. Во-вторых, военный расклад совсем не тот, как в ранние девяностые. Так что очередная «новая война за новые территории» окажется для Армении настоящей катастрофой. А в-третьих, за несоблюдение договорённостей, заключённых в 2023 году, и за продолжение деятельности структур бывшей оккупационной хунты на территории Армении тоже есть ответственность. Так что деятельность подобного рода реваншистов куда опаснее для Еревана, чем для Баку.