В США подан коллективный иск против Meta из-за передачи сообщений WhatsApp третьим лицам.

Как сообщает ClassAction, истцами выступили пользователи мессенджера. В жалобе утверждается, что, несмотря на заявления о сквозном шифровании, часть переписок может передаваться внешним подрядчикам.

По версии истцов, это происходит через функцию жалоб: при нажатии «пожаловаться» сервис отправляет несколько последних сообщений, включая вложения. Эти данные могут расшифровываться и передаваться сторонним компаниям, сотрудники которых просматривают и сохраняют переписку.

В иске упоминается компания Accenture как один из подрядчиков, однако речь идет о более широкой сети исполнителей в разных странах.

Истцы считают, что пользователи не были должным образом уведомлены о такой практике, что противоречит заявлениям о полной конфиденциальности.

В Meta ранее заявляли, что доступ к сообщениям возможен лишь в ограниченных случаях — например, при жалобах — и используется для обеспечения безопасности. Однако в иске утверждается, что масштабы практики значительно шире.

На этом фоне основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp, заявив, что его шифрование может быть «крупнейшим обманом потребителей в истории».

«Шифрование WhatsApp может быть крупнейшим обманом потребителей в истории — вводящим в заблуждение миллиарды пользователей. Несмотря на заявления, сервис читает сообщения и делится ими с третьими лицами. Telegram никогда этого не делал — и не будет», — написал Дуров в Х.