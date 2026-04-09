Удары иранских сил по энергетическим объектам Саудовской Аравии сократили производственные мощности королевства на 600 тыс. баррелей в сутки.

Об этом заявил представитель саудовского министерства энергетики.

«Недавние многочисленные атаки Ирана сократили производственные мощности на 600 тыс. баррелей [в сутки]», — указал представитель Минэнерго, слова которого привел телеканал Al Hadath.

Он добавил, что «работа нескольких энергетических объектов в королевстве приостановлена», а «если [иранские] атаки продолжатся, то это приведет к дефициту поставок и серьезной задержке восстановления производства».