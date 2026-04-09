Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и региональные проекты. При этом Пашинян отметил, что новые процессы в регионе, включая запуск железнодорожного сообщения через Азербайджан, Россию и Грузию, создают дополнительные возможности для расширения торговли.

Казахстанская сторона также подчеркнула важность разблокирования транспортных маршрутов и выразила заинтересованность в развитии региональных связей и инфраструктурных проектов.