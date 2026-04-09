Расхожее выражение «мир переживает непростые времена» сегодня звучит уже как обыденность. Мы часто даже не отдаём себе отчёта в том, что за этой формулой скрываются фундаментальные изменения принципов международной политики. Войны и конфликты, масштабы которых продолжают увеличиваться, а сроки завершения всё чаще остаются неопределёнными, начинают влиять на формирование не только долгосрочных политических, но и экономических трендов.

Наиболее показателен в этом смысле конфликт между Россией и Украиной, который продолжается уже четвёртый год. Несмотря на масштабные военные кампании, дипломатические усилия и внешнее давление, ни одной из сторон не удалось добиться решающего перелома. Война приобрела затяжной характер, сопровождаясь значительными человеческими потерями, разрушением инфраструктуры и серьёзными экономическими последствиями не только для самих стран, но и для Европы в целом. При этом на сегодняшний день не просматривается чёткий сценарий её завершения.

Схожая логика прослеживается и в развитии конфликта вокруг Ирана. Противостояние между Ираном, с одной стороны, и США и Израилем — с другой, которое изначально рассматривалось как краткосрочное, уже вышло за рамки ожидаемых сроков и продолжается более сорока дней. Ключевой особенностью ситуации остаётся высокая степень неопределённости, поскольку ни военный, ни дипломатический трек пока не дают ясного понимания конечного результата. Более того, последствия конфликта выходят далеко за пределы региона, влияя на глобальные энергетические рынки, логистику и инвестиционные потоки.

На этом фоне всё более очевидным становится дефицит примеров, когда военный конфликт завершается быстро, однозначно и с достижением поставленных политических целей. Именно поэтому особенно выделяется опыт Азербайджана.

44-дневная Отечественная война 2020 года стала редким случаем современной истории, когда военная кампания завершилась полной и безусловной победой одной из сторон. За относительно короткий срок Азербайджан смог не только изменить ситуацию на поле боя, но и добиться капитуляции противника, закрепив результат на политико-дипломатическом уровне. Важным элементом стала и антитеррористическая операция 2023 года, которая окончательно завершила процесс восстановления территориальной целостности страны.

Причины этого результата лежат не только в военной плоскости. Безусловно, ключевую роль сыграли героизм и профессионализм азербайджанской армии, высокий моральный дух и готовность к самопожертвованию. Однако не менее важным фактором стала политическая составляющая.

С самого начала позиция Азербайджана отличалась чёткой стратегической линией и последовательностью. Несмотря на то, что несколько десятилетий часть территории страны находилась под армянской оккупацией, Баку все эти годы старательно нащупывал возможности для урегулирования, участвуя в подчас изнурительном переговорном процессе, одновременно давая понять Еревану, что если выхода из ситуации мирным путём найти не удастся, азербайджанская сторона оставит за собой право действовать так, как написано в 51-й статье Устава ООН, то есть силовыми методами. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий вооружёнными силами Ильхам Алиев неоднократно подчёркивал, что лишь после того, как страна исчерпала возможности мирного урегулирования, она была вынуждена прибегнуть к военному сценарию. В одном из своих выступлений он подчёркивал: «Мы возвращаем свои земли. Мы правы, и мы победим». Эта формула стала не просто политическим лозунгом, а отражением уверенности в правоте выбранного курса.

Принципиально важно, что политическое руководство страны сумело обеспечить синхронизацию всех элементов — от дипломатии до военной стратегии. Цели были чётко сформулированы, ресурсы мобилизованы, а действия выстроены в единую логическую цепочку.

Отдельного внимания заслуживает фактор решительности. В условиях, когда многие современные конфликты затягиваются из-за колебаний и внешнего давления, Азербайджан продемонстрировал способность действовать быстро и последовательно. Как отмечал Ильхам Алиев, раскрывая логику действий Азербайджана: «Мы шли до конца и остановились только тогда, когда была обеспечена наша победа». При этом он подчёркивал: «Каждый из нас хорошо понимал, что без Шуши наша победа будет неполной». Впоследствии, уже оценивая ситуацию шире, он отмечал, что полное завершение процесса невозможно без восстановления контроля над Ханкенди.

Сложность заключалась в том, что Баку приходилось действовать в условиях крайне сложной геополитической ситуации, когда на него с разных сторон оказывалось значительное давление. С одной стороны, ряд западных стран занимали откровенно проармянскую позицию, с другой — Москва стремилась сохранить рычаги влияния в регионе, выступая ключевым посредником в диалоге между Баку и Ереваном.

Но, несмотря на это, Азербайджан сумел, не вступая в прямую конфронтацию с внешними игроками, решить все свои ключевые задачи в регионе. А ведь это непростая задача, требующая дипломатического мастерства и точной оценки складывающейся геополитической ситуации.

Таким образом, опыт Азербайджана в 2020–2023 годах в серьёзной степени является исключением на фоне глобальной тенденции к затяжным конфликтам. Он показывает, что при наличии чёткой политической воли, стратегического планирования и общественной консолидации возможно достижение быстрых и однозначных результатов даже в сложной военно-политической среде.

На фоне всего происходящего этот пример приобретает особую значимость. Он демонстрирует, что при наличии политической воли и решимости, при единстве общества и власти в реализации задач национальной важности внешнее давление не способно изменить стратегический курс страны. В этом — истинная сила и потенциал независимой политики. Азербайджанский опыт доказывает, что только та страна по-настоящему достойна независимости, которая способна её отстоять — увы, даже если ради этого приходится пройти через испытание конфликтом.